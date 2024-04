O assunto que promete ‘ferver’ biografia escrita por Bill Clinton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um roteiro já previsível entre ex-ocupantes do Salão Oval é escrever um livro de memórias, enaltecendo os tempos na cadeira presidencial americana. Pois Bill Clinton, de 77 anos, demorou mais de duas décadas para revirar o baú do poder, que exerceu entre 1993 e 2001 — silêncio que será quebrado ainda neste ano. Sobre o conteúdo de Cidadão: Minha Vida Depois da Casa Branca, em plena produção, o democrata deixa um suspense no ar: abordará ele o vespeiro da relação com a estagiária Monica Lewinsky, que quase o levou ao impeachment? “Será a história contada através de pessoas que mudaram minha vida, incluindo erros que cometi ao longo do caminho”, limita-se a dizer, adiantando que o leitor encontrará ali bastidores sobre a Guerra do Iraque, o terremoto no Haiti e uma pitada da relação com a mulher, a ex-senadora Hillary Clinton.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888