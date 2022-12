O apresentador da Globo que causa incômodo por ser próximo a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Heraldo Pereira é discreto e, por diretriz da TV Globo, não faz comentários públicos a favor de um ou outro político. Aos 61 anos, é considerado um profissional competente e acumula décadas de experiência – já tendo passado por vários telejornais, coberturas importantes em Brasília e com fontes diretas com autoridades. É um dos principais substitutos de William Bonner no Jornal Nacional.

Mas pode reparar: No principal prêmio da TV Globo, o ‘Melhores do ano’, na categoria jornalismo, o nome de Heraldo não está entre os indicados, mesmo com todo o trabalho desempenhado no ano. Os dessa edição são César Tralli, do Jornal Hoje; Renata Lo Prete, do Jornal da Globo; e Bonner, do JN. O que se comenta nos bastidores é que, na atual circunstância política do país, Heraldo não é lembrado para essas homenagens institucionais por um motivo “tenso”: tem uma visão bastante “cordial” quanto a Bolsonaro (PL). Conforme dito à coluna por fontes internas da emissora, se lhe perguntam do atual governo, aos mais chegados, ele não esconde os fartos elogios.

Toda essa simpatia não é de hoje. Vale lembrar que, no começo do governo Bolsonaro, o presidente convidou alguns jornalistas para um café da manhã em Brasília. Mesmo com a ira que nutre pela TV Globo, Bolsonaro fez questão de ter Heraldo entre os profissionais presentes. O apresentador, ainda na Globonews, chegou a postar vários registros desse encontro. Detalhe que marcou à época: Bolsonaro se sentou ao seu lado e conversaram animadamente.