O aniversário de Regina Duarte ao lado da filha divergente

Após um embate nas redes, expondo posicionamentos políticos antagônicos, Gabriela Duarte celebrou o aniversário de 76 da mãe, Regina Duarte, no domingo, 6. A aniversariante, ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro, publica constantemente fake news e chegou a veicular um vídeo no qual afirmava que os golpistas de 8 de janeiro estavam sofrendo na prisão “o mesmo que os judeus passaram no holocausto”. Já a filha rebateu a artista, escrevendo que “vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade”.

Mas Gabriela fez questão, na comemoração em casa, de publicar uma homenagem para a mãe, esclarecendo a situação de discordância política entre as duas. “Para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos, tá aí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês sabem, cada um que cuide do seu CPF”, escreveu.