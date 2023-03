O adeus de Vera Fischer às novelas: ‘Agora só no Vale a Pena Ver de Novo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vera Fischer, 71, já realizou mais de 30 participações em novelas desde 1977. Atualmente está com peças no teatro e projetos para o streaming. Sobre a boa aparência, exibida em publicações nas redes sociais, ela jura que tenha feito plásticas – brinca que foi abençoada pela genética. “Já passei a curva dos 70 e ainda insistem em dizer que eu estou assim porque fiz diversos procedimentos estéticos. Sou uma das poucas que não gosta, tenho preguiça, gente! Claro que eu fui abençoada por um papai e uma mamãe”.

A atriz também não aprova as harmonizações faciais, que se tornaram tendência entre as celebridades nos últimos tempos. “Tenho um formato de rosto que, se fizer harmonização, ficarei com uma cara gigante. Não quero isso. Quero ter meu rosto. Sou uma atriz de teatro e dramática, preciso de expressão no meu rosto, e que tudo funcione. Não tenho vontade alguma de fazer botox”. E declara que agora novelas “só no Vale a Pena Ver de Novo”.