O acordo da prefeitura de SP com Grupo Silvio Santos por terreno

A Prefeitura de São Paulo encerrou as negociações com o Grupo Silvio Santos (GSS) para adquirir o terreno ao lado do Teatro Oficina, que será o futuro Parque Bixiga, na Bela Vista, no Centro da capital paulista. A gestão municipal pagará 65 milhões de reais, em um valor superior ao inicialmente previsto. Parte dessa quantia, 51 milhões de reais, virá de uma indenização a ser paga pela universidade Uninove, por um acordo feito com o Ministério Público e a prefeitura.

O terreno foi alvo de disputa entre o dramaturgo Zé Celso, morto em julho de 2023, fundador do Teatro Oficina, e o apresentador do SBT durante décadas. Silvio Santos, dono do local desde a década de 80, pretendia construir três prédios de até 100 metros de altura. Do outro lado, Zé Celso defendia que a construção prejudicaria as atividades culturais do teatro e desconfiguraria o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, que possui grandes janelas com vista para a cidade.

Em primeira votação nesta terça-feira, 21, o projeto que prevê a criação do parque foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. O texto recebeu 46 votos favoráveis e nenhum contrário, mas ainda precisará passar pela segunda votação. “No dia internacional da biodiversidade, recebemos a notícia de que a prefeitura de São Paulo e Ministério Público fecharam acordo com o grupo Silvio Santos pra compra do terreno de 11 mil metros quadrados ao redor do Teatro Oficina. Precisamos lutar por esse projeto piloto de regeneração do Rio Bixiga que corre no centro desse território a 4m do chão com água potável e pela sua mata ciliar. O movimento pelo Parque do Rio Bixiga, do qual fazemos parte, é um movimento de vanguarda num cenário de emergência climática, é questão de saúde pública coletiva. Essa é uma vitória da nossa paixão! De Zé Celso! Da luta do povo, da cultura, do teatro, da vida humana, vegetal, animal, das águas, do Rio Bixiga!”, apresenta publicação do teatro no Instagram.