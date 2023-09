O acessório indispensável no último dia de The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A multidão, que chegou cedo para acompanhar o último dia do festival The Town em São Paulo, precisou de um acessório extra para compor o look na tarde de garoa típica da capital paulista. A capa de chuva está sendo vendido por cerca de 20 reais dentro do Autódromo de Interlagos por causa da chuva fina, que atrapalha quem vem curtir o desfecho do evento, que conta com o aguardado show de repeteco de Bruno Mars, mas nada que tire a animação da turma. Muita gente já se aglomera em frente ao palco Skyline, o principal da cidade da música.