Nome de Glória Maria causa desconforto entre funcionários de museu no Rio

Caiu como uma bomba a notícia de que o Museu do Amanhã, já um cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro, pode mudar de nome. Segundo o Projeto de Lei da vereadora Rosa Fernandes (PSC), o Museu do Amanhã passaria a se chamar Museu do Amanhã Jornalista Glória Maria, em homenagem à apresentadora morta em 2022. A diretoria do museu e a prefeitura do Rio não comentam a possibilidade de mudança, mas a notícia gera desconforto entre os que trabalham na instituição.

A coluna soube que já houve manifestação contrária à esdrúxula mudança de nome, visto que o museu se tornou bastante conhecido, inclusive internacionalmente, tendo o nome voltado para discussões tecnológicas, de meio ambiente e de desafios do futuro. Ninguém gostou disso… Uma mudança como essa agora prejudicaria todo o marketing feito em torno do belo prédio localizado na área portuária do Rio de Janeiro. Procurada para se pronunciar oficialmente, a direção do museu, entretanto, preferiu não comentar o projeto. “Agradecemos o seu contato, mas o Museu do Amanhã não vai falar sobre o assunto no momento”. A Prefeitura do Rio também não se manifestou. Nem Glória iria gostar de ser um incômodo.