Neymar participa de chá revelação de Nikolas Ferreira

Com o uniforme de viagem da Seleção Brasileira, Neymar Jr. participou do chá revelação do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Por vídeo, ele foi o responsável pela notícia do sexo do bebê que o parlamentar e a esposa, Lívia Bergamim Orletti, esperam. O jogador apareceu no momento ápice do evento e revelou que o político será pai de uma menina. “Irmão, parabéns. E você vai ser papai de… uma menina, igual eu. Parabéns, irmão!”. A chegada de Aurora, primeira filha do casal, foi celebrada em um evento à beira-mar, realizado no Espírito Santo, e contou com fumaça cor de rosa após a revelação.