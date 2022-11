Neymar está fora dos próximos jogos da Copa do Mundo

Após exames de imagem na manhã da sexta-feira, 25, o médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar confirmou que o camisa 10, Neymar, não poderá jogar os próximos jogos da Copa do Mundo no Catar. O jogador se lesionou no segundo tempo da estreia do Brasil contra a Sérvia e precisou ser substituído. Ele deixou o campo chorando. O atleta iniciará tratamento de fisioterapia ainda nesta tarde. “Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo”, explicou o médico.

🚑 O médico da #Seleção Rodrigo Lasmar falando sobre as lesões de Danilo e Neymar. ele confirma que os jogadores estão fora da partida contra a Suíça e que os atletas serão avaliados diariamente. pic.twitter.com/gjnamyo5nd — Gabriel Jesus Brasil 🇧🇷 (@Gabriel_JesusBR) November 25, 2022