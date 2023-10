Nasce primeira filha de Bruna Biancardi e Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 17h52 - Publicado em 6 out 2023, 17h43

Por Giovanna Fraguito

Mavie, primeira filha de Bruna Biancardi, 29, e Neymar, 31 nasceu na madrugada desta sexta-feira, 6, em São Paulo. A bebê é o segundo filho do jogador de futebol, que já é pai de Davi Lucca, 12, com Carol Dantas, 29. Ele recebeu uma liberação do clube Al-Hilal, da Arábia Saudita, em que atua, para vir ao Brasil conhecer a herdeira. Porém, a uma distância de 22 horas, não chegou a tempo de participar do nascimento. A menina veio ao mundo às 00h21, em um parto cesáreo, na Maternidade São Luiz Star.

