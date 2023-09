Naomi Campbell explica como surgiu sua fama de ‘difícil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das maiores modelos de todos os tempos, Naomi Campbell coleciona muita história na passarela e na frente das câmeras. No novo documentário da Apple TV, The Super Models, a modelo de 53 anos fala pela primeira vez sobre a fama de difícil e como isso ganhou fôlego na imprensa.

“Era difícil ser uma mulher negra franca e definitivamente fui punida muitas vezes”, diz ela no terceiro episódio da série. Naomi relembrou um episódio de quando mudou da agência de modelos Ford para a Elite. Ao lado do fundador da agência, John Casablancas, ela entrou numa sala com executivos e exigiu igualdade salarial. “Mas quando eles me disseram o que queriam me pagar, eu disse não na frente de toda a sala. ‘Recebo isso em Tóquio em um dia, por que aceitaria isso como um contrato de um ano?’. John ficou envergonhado e decidiu me chamar de ‘difícil’. E ele então decidiu que iria à imprensa e diria que eu era difícil e que me demitiu. Em primeiro lugar, vamos deixar isso bem claro. Modelos não podem ser demitidas. Somos autônomas, patrocinadas por agências”.

