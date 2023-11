Namorado de Rihanna, A$AP Rocky vai a julgamento; saiba motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper americano ASAP Rocky irá a julgamento por ter atirado em um antigo amigo, com quem fundou o coletivo de hip-hop ASAP – do qual tirou seu apelido. O cantor de 35 anos, que tem dois filhos com Rihanna, e cujo nome de registro é Rakim Mayers, se declarou inocente no caso, que remonta a novembro de 2021.

Terell Ephron, um dos fundadores do coletivo ASAP, acusa o rapper de ter atirado várias vezes contra ele durante uma discussão nas ruas de Hollywood, na qual ficou levemente ferido em uma das mãos. Em uma audiência preliminar na semana passada, Ephron explicou que sua amizade com Rocky acabou, pois o rapper se sentia “superior” a ele. A defesa de ASAP Rocky refutou as acusações e assegurou que Ephron entrou com a ação civil para tentar obter dinheiro.