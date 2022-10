Namorado de Marina Ruy Barbosa faz festa com música para Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário e deputado federal Guilherme Mussi (PP) reuniu amigos e políticos para comemorar seus 40 anos na sexta-feira, 14. O namorado de Marina Ruy Barbosa, 27, tinha entre os convidados vários parlamentares, incluindo Fábio Faria (ministro das Comunicações) e Ricardo Salles (PL). O sertanejo César Menotti fez um show particular e chegou a cantar Capitão do Povo, música-tema de Jair Bolsonaro (PL). No vídeo divulgado pelo site Metrópoles, o cantor está no palco puxando a plateia de políticos bastante empolgados. No refrão (que diz “é o capitão do povo”), Menotti acena com as mãos para cima em sinal de aclamação ao candidato à reeleição. Já Marina segue evitando entrar em polêmica política. Em recente entrevista à coluna, a atriz não quis dar maiores detalhes sobre sua opinião.