Mulher de Jeff Bezos quebra protocolo em festa na Casa Branca

A decoração da Casa Branca foi tomada de leques e flores de cerejeira para receber o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em um jantar cercado de diplomacia e formais trocas de gentileza. Eis que, em meio ao presidente Joe Biden e seus 200 convidados sobriamente vestidos — entre executivos, políticos, atletas e artistas —, despontaram o empresário Jeff Bezos, 60 anos, e sua noiva, a ex-apresentadora Lauren Sánchez, 54, que logo atraiu os holofotes. Sem dar muita atenção ao visual reinante, com vestidos fartos em tecido, ela desfilava um modelo vermelho sem alças e com um generoso decote. Para enlaçar a noite, Lauren postou fotos de uma recente viagem à terra do sol nascente, seguidas de derramados elogios. “Foi como viver um sonho bom do qual nunca iríamos acordar. Roubaste meu coração, Japão”, escreveu, sempre caprichando nos superlativos.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2024, edição nº 2889