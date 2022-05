Mulher de Eduardo Cunha usa estratégia para fugir do assédio em shopping

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cláudia Cruz, 54 anos, costuma frequentar as livrarias dos shoppings do Rio de Janeiro. Dia desses estava circulando pela Travessa, no shopping Leblon. Mas tem uma em especial que a agrada mais: A do Barrashopping, na zona oeste do Rio. E não é por se localizar perto de sua residência, no condomínio Park Palace. Mas por ter um elevador exclusivo aos clientes que sai do estacionamento e vai direto às estantes de livros do nível Américas, sem precisar passar pelos corredores quase sempre abarrotados de gente.

Cláudia é casada há 26 anos com o ex-deputado Eduardo Cunha, cassado do mandato em 2016 e quem teve prisão revogada em maio do ano passado.