‘Mulher bonita também pode fazer humor’, diz Renata Castro Barbosa

O humor está em alta nos palcos cariocas. Depois da leva de apresentações de stand-up comedy, chegou a vez do boom de festivais de comédia. O próximo a fincar território em solo carioca é o “Humor Contra-Ataca”, a ser realizado em quatro finais de semana: nos dias 12 a 14, 19 a 21, 27 a 29 de janeiro e nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2024, no Qualistage, na Barra da Tijuca. A curadoria é de Renata Castro Barbosa, que contará com um casting de 15 humoristas: Rafael Portugal, Fabio Rabin, Iuri Marçal, Dadá Coelho, Sérgio Malandro, Paulinho Gogó, Nani People, entre outros. “É o primeiro grande festival de humor pós-pandemia na cidade, será uma comemoração em pleno verão, com essa coisa de sair da praia e se reunir para dar boas risadas juntos. A nossa ideia é trocar experiências entre diferentes gerações do humor. É como uma declaração de amor ao humor no verão carioca”, diz ela, que está festejando 50 anos e 40 de carreira.

Renata, que está rodando o longa Tudo por um pop star 2, baseado em obra homônima de Thalita Rebouças, em breve, poderá ser vista na série A magia de Aruna, da Disney+, e em Matches, da Warner. Sobre sua função como humorista, ela diz que também lhe cabe a busca pela diversidade. “O humor tem capacidade de crítica social de grande abrangência, mesmo em dias tão difíceis como esses, de patrulha e perseguição. Não temos como ser corretos, a gente brinca com a tragédia, a gente ri de quem cai. Isso é humor. Neste sentido, o humor feminino é diferente, porque somos mais profundas e complexas. Estamos fincando pé num território ainda dominado pelos homens, mostrando que podemos falar de temas que vão muito além de menstruação, casamento e traições. Mulher bonita também pode fazer humor, o que é mais um tabu que cai por terra”, continua.

