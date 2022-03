Mudança de ares: Sabrina Sato estreia como apresentadora do ‘Saia Justa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora Sabrina Sato, de 41 anos, está de mudança. Passados oito anos como contratada da Rede Record, a paulista anunciou nesta quarta, 16, sua saída da emissora. A partir do próximo dia 30 de março, ela poderá ser vista no famoso sofá do Saia Justa, programa liderado pela jornalista Astrid Fontenelle que passou por uma reformulação neste ano.

Assim como Sabrina, entram no time do ‘Saia’ a atriz Luana Xavier e a cantora Larissa Luz, substituindo as cantoras Gaby Amarantos e Pitty e a atriz Mônica Martelli. O anúncio foi bastante comemorado dentro e fora das redes sociais. Não é para menos. Já estiveram no comando da atração Rita Lee, Fernanda Young, Marina Lima e Taís Araújo.

Em sua conta no Instagram, Sabrina agradeceu à antiga emissora e compartilhou como tem encarado os desafios que estão por vir.

“Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mesmo recebendo todo esse amor, todo esse cuidado, eu sinto que preciso seguir. Seria fácil, seria confortável eu continuar, mas eu também sinto que está na hora de ouvir novas histórias, preciso encarar novos desafios”.

Além do ‘Saia’, Sabrina também estará na grade do GNT em uma atração solo. O reality show Desapegue se for capaz anunciado em janeiro de 2022, está previsto para o próximo dia 29 de abril.