Morre Paulo César Pereio, ícone do Cinema Novo e da pornochanchada

Paulo César Pereio morreu neste domingo, 12, aos 83 anos, após ser levado para o Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, em estado grave. Ele tratava uma doença hepática avançada. Pereio fez diversos trabalhos na TV, teatro e no cinema. Atuou em mais de 60 filmes, incluindo Terra em Transe, Rio Babilônia e Navalha na Carne, ícones do Cinema Novo. Ele esteve em produções de cineastas como Glauber Rocha, Ruy Guerra, Hector Babenco, Hugo Carvana e Arnaldo Jabor. Durante os anos 1980, foi atuante na pornochanchada.

O ator se mudou para o Retido dos Artistas em 2020. Foi casado com Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos, Tomás e João Velho. “Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força”, postou a amiga Zezé Motta em uma rede social.

Em 2023, uma última homenagem: foi lançado Peréio, Eu Te Odeio, documentário dirigido pelo quadrinista Allan Sieber e por Tasso Dourado. O longa conta com diversos depoimentos acerca da vida do ator. Foi selecionado para o Festival do Rio de 2023.