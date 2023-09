Morre Maria Carmem Barbosa, aos 77 anos, roteirista da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu nesta sexta-feira, 22, a roteirista Maria Carmem Barbosa, aos 77 anos. Ela sofria de complicações com Alzheimer. Nascida no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1946, Maria Carmem foi escritora e roteirista de TV, teatro e cinema. Escreveu um livro de crônicas e poemas, A Louca de Louça. No teatro, foi autora das peças Hoje Eu Me Chamo Dinorah!, Por um Triz Não Sou Feliz, Querido Mundo e Síndromes. Para o cinema, escreveu A Guerra dos Rochas, de 2008.

Na TV Globo, participou das séries musicais Grandes Nomes e Chico e Caetano, de especiais musicais com Roberto Carlos, Djavan, Gilberto Gil, Xuxa, Blitz, entre outros; dos seriados Armação Ilimitada, Delegacia de Mulheres, Sai de Baixo, A Vida ao Vivo Show, Sandy e Junior e Toma Lá Dá Cá; e de novelas como Salsa e Merengue e A Lua Me Disse. Seu maior parceiro de escrita na TV era o ator Miguel Falabella.

“A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece”, escreveu Miguel em homenagem à amiga.

