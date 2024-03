Morador se indigna com aluguel após obra de Banksy em seu muro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O misterioso Banksy confirmou nesta segunda-feira, 18, que está por trás de um mural que apareceu durante a noite de domingo na lateral de um bloco de apartamentos no norte de Londres. A obra em Finsbury Park mostra respingos de tinta verde atrás de uma árvore sem folhas para se assemelhar a uma vegetação, com um estêncil de uma mulher segurando uma mangueira de pressão. O artista de rua é conhecido por escolher muros aleatoriamente para usar em suas obras de arte, muitas vezes aumentando o valor dos imóveis em milhões, o que pode acontecer no no local.

James Roebuck, 26, que mora no prédio, reclamou da possibilidade: “Banksy veio durante a noite e agora meu aluguel vai disparar”, escreveu no X. Alex Georgiou é dono do bloco de apartamentos, que comprou por 400.000 libras em 2012. “Eu estava rindo um pouco com as garotas que diziam que eu aumentaria o aluguel em 250 por cento, mas não, não. Duvido. A menos que tenhamos um grande fã de Banksy que esteja preparado para pagar acima das probabilidades. Mas uma propriedade vale o que vale uma propriedade. Eles podem bater à porta se quiserem. Dê-me um número em um envelope e quem tiver o maior número pode ficar com ele. Quer saber, se alguém me oferecesse milhões e pudesse ficar com o prédio e os apartamentos com ele. Sinta-se à vontade”, disse ao jornal Daily Mail.