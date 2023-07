Ministério do Turismo apoiou pela primeira vez evento de Turismo LGBT+

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeira feira de turismo voltada ao público LGBTQIAPN+ com apoio do governo Federal, através do Ministério do Turismo, a LGBT+ Turismo Expo aconteceu pelo segundo ano seguido no hotel Fairmont, no Rio. Alex Bernardes, criador e diretor da “LGBT+ Turismo Expo”, fez um balanço do evento a pedido da coluna:

“Temos certeza que a Cidade Maravilhosa é perfeita para ser a anfitriã do nosso evento. Contar com o Governo Federal é fundamental para tornar o setor mais transversal, inclusivo e diverso. A edição de 2023 foi excelente, batemos todos os recordes, em comparação a 2022: tivemos 50 expositores, 20% mais que no ano passado, 630 agentes de viagens visitando evento, 10 horas de muito conteúdo com 21 workshops, 4 painéis de debates e uma palestra magna no final com tendências para esse segmento. Para 2024, a ideia é fazer um evento ainda maior, temos outros expositores interessados e que não pudemos receber este ano por limitação de espaço. Ficarei mais uns dias na cidade para visitar alguns espaços e verificar a disponibilidade de datas para o ano que vem”.

