Miguel Falabella dá show de estrelismo em evento imobiliário

Miguel Falabella, 66 anos, dispensado da TV Globo em 2020, anda fazendo palestras em eventos fechados. A mais recente aconteceu nesta terça-feira, 29, no Copacabana Palace, no Rio. Durante sua participação no VII Congresso de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades Urbanas, o ator falaria com os jornalistas presentes. No último minuto, voltou atrás e ignorou a todos. Na programação, ele deu um “palpitante” painel sob título “Como ter sucesso na comunidade do seu condomínio”.

Conhecido por papéis cômicos que permeiam esta temática, como o preconceituoso Caco Antíbes de Sai de Baixo, ou o preguiçoso Mario Jorge de Toma lá dá cá, nos bastidores comenta-se que o humor de Miguel anda mais azedo do que nunca. Estima-se que ele tenha recebido cerca de 40 mil reais para dar a palestra e sabia que teria que conceder entrevistas. Enquanto não emplaca sucesso no streaming, Miguel dirige um musical sobre a cantora Alcione, no Rio. Na coletiva para divulgação do espetáculo, ele também não quis papo. Sai de baixo…