Michelle Bolsonaro se irrita e diz que recebeu joias no Alvorada

Michelle Bolsonaro foi abordada pela imprensa ao chegar no Congresso na tarde desta terça-feira, 25, para particular de um evento com lideranças do PL. A ex-primeira-dama foi questionada mais uma vez sobre as joias que entraram no país sem declaração na Receita Federal.

Michelle teria recebido em mãos, no fim de 2022, o segundo kit de joias dadas como presentes pelo regime da Arábia Saudita. Os itens entraram ilegalmente no país na bagagem da comitiva liderada pelo ex-ministro Bento Albuquerque. A declaração foi feita em depoimento à Polícia Federal por uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), órgão responsável pela triagem dos presentes dados à Presidência. Visivelmente irritada com a insistência dos jornalistas, Michelle falou em tom irônico:

“Essas joias que chegaram ao Alvorada são as joias masculinas. Então estão me associando ao primeiro caso quando falei que não sabia, e não sei mesmo. Tanto que as joias continuam apreendidas e estas do Alvorada estão na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? (…) Foi tudo feito pelo tramite administrativo. Ela estava no Alvorada. Eu morada onde? No Alvorada. Não é verdade? Mais alguma coisa? (…) Ô, gente, vocês são muito mal informados. Não está na Caixa Econômica Federal? É um lote da cor ouro rosé. É masculino, mas é ouro rosé. Um terço, relógio, abotoadura, uma caneta. Vocês já sabem isso. É questão de interpretação né”.