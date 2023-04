Meghan se esquiva de Harry ao ser flagrada em ‘câmera do beijo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos em um jogo da NBA, a liga de basquete norte-americana, vivendo um momento de descontração em Los Angeles, nesta segunda-feira, 24. Em um vídeo divulgado pela própria NBA, o casal real é flagrado pela chamada “câmera do beijo”. Enquanto seus rostos eram mostrados para uma multidão de 20.000 pessoas, Harry se inclina para beijar Meghan, que sorri e se esquiva, colocando a mão no braço do marido. Essa é a primeira saída pública de Meghan desde que o Palácio de Buckingham confirmou que ela não estará com o marido na coroação do Rei Charles, em 6 de maio. Além do casal, estavam presentes no jogo dos Los Angeles Lakers contra o Memphis Grizzlies o ator Adam Sandler e a empresária Kim Kardashian.