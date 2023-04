A nova mágoa de príncipe Harry com pai, Rei Charles III

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de Príncipe Harry confirmar presença na cerimônia de coroação de seu pai e sua madrasta, a aparição no evento não veio sem mágoas. De acordo com uma fonte ouvida pela revista People, o convite veio para Harry por e-mail do escritório do Rei Charles, não diretamente de seu pai, como o Príncipe esperava. “Eles não ouviram do Charles. Harry queria ouvir diretamente do seu pai – é sempre por alguém”, revelou a fonte próxima do casal. Apesar de não se encontrarem pessoalmente, Harry e o pai tiveram conversas positivas no período em que ainda era incerto se o príncipe compareceria ao evento.