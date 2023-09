Marina Ruy Barbosa vai à Justiça contra Débora Nascimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Ruy Barbosa deve acionar Débora Nascimento na Justiça. O motivo são os boatos de que a atriz teria tido um caso com José Loreto, na época em que o ator ainda era casado com Débora e Marina com o empresário Xandy Negrão. Durante uma entrevista recente, Débora falou sobre o período conturbado da separação com Loreto em 2019. Na ocasião, houve boatos de que ele teria ficado com Marina nos bastidores da novela O Sétimo Guardião (2018).

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. E, aí, veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio. É uma coisa que, tipo, foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje, até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida e das coisas, que ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]”, afirmou. Ao ser questionada se foi traída, ela mudou de assunto: “Mas aí também não vale dizer se teve ou não. A minha filha que é pra quem eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta”, declarou.

Marina preparou uma notificação para Débora prestar esclarecimentos na Justiça. Além disso, ela disponibilizou um dossiê com várias conversas que teve com Loreto, quando ambos contracenaram na novela, provando que não houve nenhuma relação além da profissional. As informações são do portal Notícias da TV. Débora e José Loreto ficaram juntos por 4 anos. Eles se separaram em 2019 e são pais de Bella, hoje com 5 anos.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga