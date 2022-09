Maria Rita faz Rock in Rio virar comício para Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Rita se vestiu de vermelho para poder se apresentar no Palco Sunset, na noite desde sábado, 10, no Rock in Rio. No telão, o seu recado e um pedido para o país: Democracia. A cantora, que é apoiadora declarada do ex-presidente e candidato Lula para próxima eleição, mostra que está em sintonia com a cor típica do Partido dos Trabalhadores. O público foi ao delírio assim que surgiu no telão o seu desejo para o país, e o grito de “fora Bolsonaro” mais uma vez ecoou na Cidade do Rock.