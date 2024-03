Margot Robbie se despede de ‘Barbie’ em grande estilo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não havia nenhum sinal de cor-de-rosa, que voltou a toda depois de Barbie, nos figurinos usados pela protagonista do filme que estourou nas bilheterias (mas não no Oscar, em que venceu apenas por canção original). Pois Margot Robbie, 33 anos, que vinha exibindo visuais justamente róseos, desta vez chegou à cerimônia com um vestido preto que lhe valorizava as curvas e, explorando ainda mais a paleta, depois o trocou por um ousado corpete dourado, à base de bem menos pano (no detalhe), com o qual surgiu esfuziante na festa da Vanity Fair. “Vou desligar meu telefone por cerca de uma semana. Acho que é o máximo que consigo escapar impune e apenas relaxar”, avisou Robbie, que não passou recibo por ter sido ignorada na lista das indicadas a melhor atriz.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884