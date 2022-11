Manifestante invade partida da Copa com bandeira do arco-íris; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A partida da Copa do Mundo Portugal x Uruguai foi interrompida por um manifestante inusitado nesta segunda-feira, 28. Um homem segurando uma bandeira de arco-íris invadiu o campo em protesto ao país que sedia o evento. Aos 50 minutos de competição e correndo a toda velocidade – de fazer muito zagueiro perder o fôlego, o rapaz foi parado pelos seguranças depois de percorrer o gramado com a bandeira e vestindo uma camisa que lembra a do Super-Homem. Detalhe: lia-se a inscrição “Salve a Ucrânia” na frente e “Respeito pelas mulheres iranianas” nas costas.

Não foi divulgado o desfecho final do torcedor repleto de causas. O episódio ocorre após a equipe dos Estados Unidos alterar a bandeira do país em apoio à causa da diversidade, o que levou a mídia estatal iraniana a pedir à FIFA que expulse os norte-americanos do evento esportivo.

fan on the pitch with a rainbow flag at the World Cup pic.twitter.com/tH5cgb3rKy — alex (@highlghtheaven) November 28, 2022