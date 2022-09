Malvino Salvador fala o que lhe aconteceu ao apoiar Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Malvino Salvador é um dos poucos atores que vêm publicamente declarar seu voto em Jair Bolsonaro (PL). Sem medo de perseguição da classe artística, ele comenta como vê o atual momento, quase véspera das eleições e diz que foi atacado pelo seu posicionamento.

“Todo mundo é livre para se manifestar da maneira que quiser, isso é liberdade de se mostrar como cidadão. O que não acho legal é a guerra insana (que se cria com isso), a sociedade evolui com a troca de ideias. Está um lado guerreando com outro, sem argumentos. Mas o brasileiro nunca esteve tão politizado quanto agora, eu vejo isso de maneira positiva. Fui atacado por colocar minha posição (a favor do presidente), mas não mudo em nada o que disse. Eu já falei o que penso, e não precisa nem ficar repetindo”.