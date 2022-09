Malvino Salvador detona a Globo e defende Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de se tornar nacionalmente conhecido graças a tantas novelas protagonizadas na TV Globo, Malvino Salvador parece que se zangou com sua antiga emissora, com a qual não renovou contrato. Em entrevista a um podcast nesta semana, o ator elogiou a teledramaturgia, mas palpitou em outra área, o jornalismo: “Eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Não pode tomar lado de maneira alguma. Quem tem que formar a consciência é a pessoa, que tem que ter acesso aos dois lados da moeda… A Globo é nota 10, mas eu acho que ela pode rever. Na parte da dramaturgia é brilhante, mas o jornalismo é que me decepcionou um pouco. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no jornalismo”, declarou ele, que trabalhou por 20 anos na Globo.

Malvino também demonstrou apoio a Jair Bolsonaro (PL). “Nem todo governo é sempre assertivo ou errado, mas eu encaro ele (Bolsonaro) com boas intenções. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom”, disse.