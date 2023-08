Mãe de Larissa Manoela é alvo de criminosos; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvana Taques teve o perfil do Instagram invadido por criminosos na manhã desta quinta-feira, 24. A conta da mãe de Larissa Manoela era usada anteriormente somente para a publicação de imagens feitas por montagem e mensagens bíblicas. Agora a página está divulgando investimento com retorno “garantido” e utilizando da foto de Silvana e do marido, Gilberto Elias. Na primeira mensagem postada nos stories, os hackers se passaram por Silvana: “Bom dia, venho indicar para vocês um investimento 100% seguro no qual me responsabilizo totalmente. Seguem as informações nos próximos stories”. No feed do Instagram, os criminosos continuaram a “propaganda” da empresa: “Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: ‘quero investir’”. Os comentários da publicação foram bloqueados e o perfil foi fechado pelos hackers a fim de evitar denúncias.

