Lula reage a piada de Alckmin como papa-léguas: ‘aceleração’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Geraldo Alckmin respondeu com brincadeira à cobrança de Lula (PT) por maior agilidade e velocidade nas entregas prometidas pelo seu governo. O vice postou no instagram uma montagem em que aparece como o desenho do Papa-Léguas, conhecido por “voar” nas corridas.

Na legenda, escreveu: “Quatro anos parece muito tempo, mas passam muito rápido. O presidente Lula já fez história, ao aprovar um novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, aumentando a renda e criando empregos no Brasil. Mas temos muito a fazer. Por isso, ele tem toda razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso. Tenho dialogado todos os dias com parlamentares que estão nos ajudando a negociar a aprovação de projetos estruturantes. Somente este ano foram 52 reuniões, com 75 parlamentares. O melhor está por vir”. A conta oficial de Lula respondeu ao tom jocoso da postagem com emojis de corrida. O tempo urge. A piada também.