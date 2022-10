Lula e Bolsonaro levam rivalidade para final entre Flamengo e Corinthians

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Gustavo Silva Atualizado em 19 out 2022, 13h16 - Publicado em 19 out 2022, 13h10

No acirradíssimo ringue eleitoral, o futebol, com o perdão do trocadilho, entrou em campo. Em aparições na terça-feira 18, tanto Jair Bolsonaro (PL) quanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deram declarações nesta área em que sempre cabe uma polêmica. E, como tem acontecido em todos os assuntos que cutucam, eles divergiram. Às vésperas da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, cada qual foi para um lado.

Corintiano convicto, o ex-presidente Lula, em entrevista ao Flow Podcast, declarou que seu time “vai massacrar o Flamengo”. Na manhã do mesmo dia, Bolsonaro, palmeirense e botafoguense que, mesmo assim, vem vestindo a camisa de diversos clubes brasileiros, já tinha aproveitado um comício no Rio de Janeiro para saudar a plateia flamenguista. “Na final da Copa do Brasil, nós seremos Flamengo”, anunciou, mais politicamente impossível, o candidato à reeleição.