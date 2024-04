Ludmilla é acusada de intolerância religiosa no Coachella

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla tenta se defender das acusações de intolerância religiosa depois das citações que foram exibidas no telão durante seu show no Coachella, nos EUA, no final de semana e que geraram repercussão internacional. Durante a música Rainha da Favela, os telões do palco mostravam diversas imagens, pessoas dançando, empinando pipa e problemas de mobilidade que o Rio enfrenta. Em um dos trechos, surgiu a frase: “Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas”.

“Rainha da Favela [a música] apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci mas infelizmente se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste. Estou aqui pelo que é real e não essa versão vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja!”, escreveu Ludmilla no seu perfil em uma rede social nesta segunda-feira, 22. Nada surtiu efeito. O assunto “Intolerância religiosa é crime” ficou entre os temas mais comentados no X.