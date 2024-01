Ludmilla comprou igreja evangélica para dar de presente; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla anunciou que comprou o prédio da igreja evangélica que frequenta, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, para dar de presente a sua pastora. Diversos fiéis da igreja comemoram a atitude da cantora. “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja pro meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar”, escreveu ela numa rede social. Brunna Gonçalves, mulher da cantora, também vibrou. “Ontem, vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que ele faz nela e através dela”. Segundo a coluna apurou com corretores imobiliários da região, o imóvel deve valer cerca de 750 mil, por estar numa área que vem se valorizando bastante na cidade.