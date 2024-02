Ludmilla bate recorde no Carnaval de rua, mas interrompe bloco; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de 1,2 milhão de pessoas marcaram presença na Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade, na manhã desta terça-feira,13, para o desfile do megabloco Fervo da Lud. O bloco mostrou, mais uma vez, por que é um dos maiores do Carnaval de Rua do Rio. Desde as primeiras horas da manhã, foliões aglomeravam-se para esperar a entrada da cantora, dona do hit Macetando, junto com Ivete Sangalo. “Eu viajo o mundo inteiro, mas não existe lugar igual ao Rio de Janeiro. O bagulho tá muito fervo! Vocês são demais!”, comemorou Lud do alto do trio.

Tamanha era a multidão que fez o desfile contar com um carro-pipa para abrandar o calor que atingia o público. Com responsabilidade para garantir o bem-estar do público, Ludmilla decidiu encerrar o cortejo 30 minutos antes do horário previsto para o término, que seria às 12h.

