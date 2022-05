Luciana Gimenez é ‘tietada’ por Eduardo Leite e namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com 1,81 metro envolto em justíssimo macacão brilhante todo recortado, deixando à mostra a barriga sarada e as pernas intermináveis, Luciana Gimenez, 52 anos, ex-rainha de bateria, retornou à Sapucaí na condição de “musona” (o termo é dela) de um camarote, com alegria para dar e vender. “Todo mundo estava precisando cair na folia, eu inclusive”, disse. Luciana passou a noite sendo tietada, até mesmo pelo ex-futuro-pré-candidato tucano à Presidência Eduardo Leite: “Ele foi bastante simpático e me apresentou ao namorado, que me pediu uma foto”. Votaria nele? “Prefiro não falar de política porque não entendo do assunto”, desconversa. Não fala, mas fica de olho. Entre as figuras públicas que segue nas redes sociais estão o próprio Leite, João Doria, Sergio Moro e Jair e Michelle Bolsonaro.

Publicado em VEJA de 4 de maio de 2022, edição nº 2787