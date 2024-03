Luana Piovani critica filho: ‘diz que tem mulher que finge estupro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani, 47, deu uma nova alfinetada em Pedro Scooby, 35, na manhã desta quarta-feira, 27 – e sobrou até para seu filho mais velho, Dom, 12, que, para ela, teria comportamentos espelhados no pai. “Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha. Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe apenas nas férias. Parece mesmo bem mais fácil”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Dom vai deixar Portugal, onde vivia com a mãe e os irmãos, Bem e Liz, para morar com Scooby, Cintia Dicker e a irmã mais nova, Aurora, no Brasil. A atriz expõe os dramas familiares nas redes sociais desde o início de 2023, quando reclamou do valor dado pelo surfista a pensão dos três filhos.