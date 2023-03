Lima Duarte atropela motociclista em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lima Duarte, de 92 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na sexta-feira, 3, no bairro da Barra Funda, São Paulo. Ele atropelou uma motociclista, identificada apenas como Simone, que acabou fraturando cinco ossos. O ator prestou assistência à vítima no local, onde permaneceu até que ela fosse levada por ambulância para o hospital. Em vídeo publicado nas redes sociais, a motociclista relatou que o guidão de sua moto ficou preso no espelho retrovisor do carro de Lima Duarte após ele fazer uma ultrapassagem.

“Vi um monte de gente gritando num ponto de ônibus, e um carro preto estava me ultrapassando. Mas, ao me ultrapassar, ultrapassou de maneira errada e acabou batendo na minha moto. Enroscou o carro dele na minha moto e me arrastou pelo asfalto. Minha moto saiu rolando várias vezes e eu fui socorrida pelo resgate”, relatou ela, que continua internada e sem previsão de realização da cirurgia.