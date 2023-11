Lendária porta-bandeira é vítima de racismo no aeroporto após homenagens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após receber uma homenagem na Câmara dos Deputados, na segunda-feira, 20, quando era celebrado o Dia da Consciência Negra, Vilma Nascimento, de 85 anos, foi vítima de uma abordagem racista no aeroporto de Brasília (DF). Segundo a família da ex-porta bandeira, na terça-feira, 21, ela estava à espera do voo na companhia da filha Danielle Nascimento quando decidiu comprar um refrigerante na loja Duty Free Shop. Quando saia do espaço, Vilma foi abordada por uma segurança, que, segundo ele, precisava ver a bolsa dela em um lugar reservado.

A filha, que já havia comprado chocolates, conta que também chegou a ser abordada, mas que a fiscal queria que a mãe dela abrisse a bolsa. Vilma disse que abriria a bolsa somente na presença da polícia, mas Danielle começou a gravar e insistiu para que a mãe abrisse por causa da proximidade com a hora da decolagem.

Nenhuma irregularidade foi encontrada, segundo a família, e nenhum outro passageiro foi revistado. “Eu e minha mãe passamos por uma situação humilhante, que não deveria existir mais no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu fui comprar chocolates para meu marido e meu filho no Duty Free do Aeroporto de Brasília depois da minha mãe, Vilma Nascimento, ter sido homenageada no dia da Consciência Negra. Comprei os chocolates, paguei e quando estávamos passando novamente pela porta da loja a fiscal me abordou dizendo que eu peguei produto da loja sem pagar. Minha mãe ficou surpresa, revoltada e envergonhada porque a revista ainda foi no meio da loja na frente de clientes e outras pessoas. Foi muito constrangedor. Foi uma humilhação que nem eu, nem a minha mãe imaginávamos passar nessa vida. Estamos tristes e traumatizadas até agora. Foi um absurdo. Cheguei a perguntar se ela estava fazendo isso conosco por causa da nossa cor”, escreveu a filha nas redes sociais.