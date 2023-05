Leilão vende jantar com Neymar e partida de tênis com Ronaldo Fenômeno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem participar do próximo leilão do Instituto Neymar Jr., marcado para 22 de junho, vai concorrer a duas experiências exclusivas e inusitadas. Um dos ‘itens’ leiloados será uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa dele; o outro, um jantar com Neymar em Paris após uma assistir a uma partida do PSG no camarote do craque.

Entre os nomes já confirmados no evento estão Patricia Poeta, Sabrina Sato, Deborah Secco, Celso Portiolli e Luciana Gimenez, que vão apresentar alguns dos lotes ofertados no leilão.

