Leandro Vieira transforma trem da Central do Brasil em galeria de arte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atual carnavalesco campeão, Leandro Vieira ocupará um trem da icônica Central do Brasil com a exposição Corpo Popular, a partir de 9 de dezembro, em seis sábados de dezembro e janeiro. O vagão-galeria na Plataforma 13 será dedicado a trabalhadores e artífices dos barracões, parceiros de Leandro na realização dos figurinos. Serão apresentados, entre outros, depoimentos de costureiras, aderecistas e da assistente do carnavalesco; um “vocabulário visual” de Leandro e fotogaleria comentada de seus dez desfiles no Rio.

“Popularizar o acesso da população aos meios de divulgação de arte passa por encarar os desafios de busca por espaços não convencionais, onde esse trânsito se dê de forma natural e democrática. Um vagão estacionado numa plataforma transformada em espaço para a mostra me parece altamente convidativo para possibilitar o contato de um público diverso e plural com o trabalho em exposição”, diz Leandro à coluna.

A exposição multilinguagem tem curadora de Daniela Name e também ocupará o Paço Imperial, a partir de 2 de dezembro. Na Central do Brasil será montada e desmontada no início e no fim de cada sábado; já no Paço Imperial, ficará em cartaz até 25 de fevereiro, de terça a domingo.

https://www.youtube.com/watch?v=vgKu8NX33-A&t=776s