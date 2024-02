Leandro Vieira: ‘Tenho apreço por muitos dos envolvidos com a Mocidade’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atual campeão do carnaval carioca pela Imperatriz Leopoldinense, Leandro Vieira falou com a coluna a respeito da polêmica declaração sobre o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, publicada na Piauí. O samba tem, entre os compositores, Marcelo Adnet. O assunto dominou as rodas de conversa no meio carnavalesco na tarde desta sexta-feira, 2. Com a palavra, Leandro:

“Sobre a questão de julgamento, por exemplo, a fala não foi direcionada de forma específica para o samba da escola A ou B. Me referia a um contexto geral onde a opinião que flutua nas redes tem criado consensos prévios que, para o bem ou para o mal, tem moldado como as pessoas enxergam as fantasias, as alegorias, os enredos, os sambas ou qualquer outro trabalho feito, que só será julgado no dia. Na ocasião, em novembro, o assunto era o pré-julgamento de enredos, sambas e das fantasias num ambiente carnavalesco debatido quase que em tempo real no universo das redes sociais. Dei inúmeros exemplos sobre os malefícios do pré-julgamento ao longo dos últimos anos, o quanto o trabalho das escolas em diferentes setores está sobre essa influência e como os recém criados departamento de marketing dos grêmios tem respondido a essas demandas contemporâneas. No recorte, exaltei a excelência do trabalho do marketing da Mocidade e dei como um dos exemplos o samba de 2024 que, na ocasião, estava recém-escolhido e sobre críticas. Hoje, isso soa desconexo. Inclusive porque tenho admiração e apreço por muito dos envolvidos com o trabalho da escola de Padre Miguel e com alguns muitos torcedores de lá”.

Após a polêmica, Adnet afirmou que “todos têm direito a ter opinião”, mas acredita que o carnavalesco poderia ter sido mais cuidadoso. A Mocidade não se manifestou até o momento. O samba da escola é o mais ouvido no Spotify, à frente do Salgueiro.

