Leandro Vieira causa atrito e reacende rixa da Sapucaí nos anos 1990

Atual campeão do carnaval carioca pela Imperatriz Leopoldinense, Leandro Vieira declarou que não gosta do samba considerado o mais cantado neste começo de ano, da Mocidade Independente de Padre Miguel, com enredo sobre caju. “As pessoas criam preconceitos a partir do que sai na internet. Por exemplo, o samba da Mocidade, que todo mundo está comentando. Em qualquer ano, seria considerado um samba ruim, digno de notas baixíssimas, mas teve um ótimo trabalho de marketing digital da escola e é apontado como um dos favoritos desse carnaval. Talvez os jurados tenham medo de tirar pontos em função do que se tornou consenso antes do desfile”, declarou ele em perfil na Piauí.

O samba da Mocidade é o mais tocado no Spotify, tendo furado a “bolha carnavalesca” e figurando entre os dez mais executados na playlist nacional. Além disso, a estação está sendo chamada de “verão do caju”, pelo sucesso da fruta que caiu no gosto popular. Com a declaração de Leandro, as torcidas de várias escolas passaram a criticar sua atitude nas redes sociais, o que reacendeu a rivalidade entre Imperatriz e Mocidade tão típica dos anos 1990, quando as duas brigavam pelo título ano a ano. Num momento que pessoas de outros estados voltam a gostar de um determinado samba-enredo, cantando-o em festas pelo país, não era hora desse tipo de polêmica.

