Leandro Karnal revela que é casado com cantor 33 anos mais jovem

Sempre reservado na vida pessoal, Leandro Karnal expôs no seu perfil no Instagram uma foto com o marido, o cantor e compositor Vitor Fadul. Eles estão em viagem por Florença, na Itália. “O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum. Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso”, escreveu o historiador e professor, de 59 anos.

Vitor, de 26 anos, nascido em Itanhaém, na Baixada Santista, é considerado nova promessa do mercado pop. Recentemente, falou sobre suas vivências com o autismo. “Ser autista é o que sou. Tudo o que sofro e tudo o que me faz feliz é influenciado pelo autismo”. Karnal dá palestras pelo país, em que fala da ética à vaidade, passando por empreendedorismo e planejamento estratégico.