Larissa Manoela e Xuxa: a semelhança entre as crises de carreira

A crise no relacionamento de Larissa Manoela, 22, com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, exposta no final de semana, revela como o controle da questão financeira pode atrapalhar uma relação. A artista, em entrevista ao Fantástico, revelou como os seus progenitores mantinham jurisdição sobre todo o seu patrimônio. “Qualquer pagamento como uma passagem aérea ou compra supérflua, eu tinha que pedir autorização. Idas à praia, por exemplo, tomar uma água de coco. Eu tinha que pedir”, disse.

Mas Larissa não é a única que brigou com os ex-empresários recentemente. Xuxa, 60, também cortou relações com Marlene Mattos, antiga diretora dos seus programas na TV, que apesar de não ser parente, cuidava de todas as decisões da sua carreira. A Rainha dos Baixinhos também não falava com o pai, Luiz Floriano Meneghel, por causa de uma traição e separação tumultuada com sua mãe, Alda Meneghel.

A semelhança entre as crises de Larissa Manoela e Xuxa se dá justamente no controle das decisões e lucros da carreira. Ambas artistas, como começaram cedo a fazer dinheiro, confiaram em terceiros a gerência da vida profissional. Tal atitude não é aconselhada por empresários do ramo atualmente. O caminho mais seguro, como fez Larissa na nova empresa, é descentralizar a tomada de decisões e montar uma equipe ampla para cuidar de diferentes áreas de sua carreira (negócios, imprensa, redes sociais, stylist etc).