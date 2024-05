‘Largado’ em aeroporto, João Bosco processa empresa aérea

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor e compositor João Bosco, 77, processa a empresa aérea Azul após ter sido “largado”, por mais de 10 horas no aeroporto, depois de um voo cancelado para Portugal, onde faria um show. O voo sairia do Santos Dumont (SDU), Rio de Janeiro, às 10h50 para uma conexão em Campinas, São Paulo, e depois seguiria para Lisboa, Portugal, no dia 14 de outubro de 2023. Com o cancelamento, a empresa o remanejou para um voo saindo do Galeão às 20h30, quase 10 horas após o horário pactuado. O artista afirma no processo que não teve prioridade em atendimento e nem suporte tendo quase 80 anos, além de não receber alimentação durante esse período e ter prejuízos com relação a viagem de trabalho. João Bosco, que viajava com a esposa e a filha, pede 15 mil reais de indenização por dano moral por pessoa, totalizando 45 mil reais.