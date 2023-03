Lady Gaga é acusada de blasfêmia por música; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lady Gaga, que completa 37 anos nesta terça-feira, 28, foi alvo de críticas na última semana devido à uma música lançada em 2011. No TikTok, influenciadores religiosos acusaram a artista de blasfêmia por um trecho da canção Bloody Mary, que viralizou após se tornar trilha sonora na série Wandinha, da Netflix. Em um dos versos, a cantora diz: “Vou dançar com minhas mãos acima da cabeça como Jesus disse”. Na crítica, uma influenciadora afirma que a Bíblia apenas cita dança ou o ato de levantar as mãos no contexto de adoração, e que a música estaria distorcendo os ensinamentos. A cantora não se pronunciou sobre a acusação.