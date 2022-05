Kristen Stewart brilha em filme perturbador; alguns deixam a sala

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No meio de um mar de celebridades maduras, a atriz Kristen Stewart, 32 anos e jeito de menina, passou por Cannes como um sopro de ar fresco. Garota-pro­paganda da Chanel, derramou toneladas de charme em tudo o que usou, como um conjunto de calça e jaqueta com um só botão fechado de sutiã zero. No ponto alto da sua programação, ergueu os cabelos em um rabo de cavalo, vestiu um top de lantejoulas multicoloridas, saia de laçarote e barriga de fora e subiu as escadarias do cinema para a exibição de seu filme, Crimes of the Future, dirigido pelo veterano canadense David Cronenberg, 79. Repleto de sangue, vísceras e feridas, bem ao estilo de Cronenberg, o filme, destaque do festival, foi aplaudido de pé durante sete minutos — pelos integrantes da plateia que ficaram até o fim. Muita gente saiu no meio.

Publicado em VEJA de 1 de junho de 2022, edição nº 2791